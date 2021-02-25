الأزهر يوجه المناطق بتوزيع كل كميات "التغذية المدرسية" فى الامتحانات

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، منشوراً إلى جميع المناطق الأزهرية، بسرعة الانتهاء من توزيع جميع الكميات الموجودة بالمعاهد من الفصل الدراسي الأول " للتغذية المدرسية " أثناء فترة الامتحانات، والانتهاء منها نهائيا خلال فترة الامتحانات، كما وجه المنشور بضرورة توزيع أكثر من عبوة على الطالب الواحد (بالنصيب) حتى يمكن الانتهاء من جميع الكميات الموجودة بالمعاهد أثناء فترة الامتحانات.وتضمن المنشور ضرورة نقل وتسهيل الكميات الموجودة بالمراحل التمهيدية والصف الأول والثانى والثالث الابتدائى إلى الصفوف التى يجرى عقد الامتحانات بها للمراحل الابتدائية (الصف الرابع-الخامس - السادس) والمرحلة الإعدادية.ونظرا لضيق الوقت بعد انتهاء أعمال الامتحانات الفصل الدراسي الأول وقرب حلول شهر رمضان الكريم ومع استمرار الإجراءات الاحترازية يقترح الانتهاء من جميع الكميات الموجودة بالمعاهد مع آخر يوم من أيام الامتحانات، وذلك حرصا على عدم إهدار المال العام ووصول الكميات المستحقة للطلاب.

وكان أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، عددا من التعليمات، لجميع الطلاب، قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت القادم 27 فبراير، وطالب القطاع جميع الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وهى على النحو التالى:

1- التواجد بالمعهد قبل الامتحان بوقت كاف حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قياس درجة الحرارة والتسكين باللجان.

2- عدم اصطحاب الموبايل أو كتب مدرسية داخل اللجنة.

3- إحضار كل طالب ادواته الشخصية وغيرمسموح تبادلها مع أى طالب آخر.

4- الكتابة بالقلم الأزرق فقط.

5- عدم حضور أولياء الأمور داخل المعهد وعدم التجمع.

وكان قد أعلن الأزهر الشريف جميع جداول مراحل التعليم قبل الجامعى، وذلك بعد إعلان قطاع المعاهد الأزهرية ، قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسى 2020 / 2021م، مؤكدًا أن جميع الجداول التفصيلية للامتحانات ستكون متاحة للطلاب خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المواد التى لا تضاف للمجموع يؤجل امتحانها إلى نهاية العام الدراسي، وجاءت الضوابط والإجراءات التى وضعها قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات كالتالي: -

أولًا: رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية:1- رياض الأطفال والصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائى بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، يُكتفَى بتقييمهم عن طريق معلميهم كما هو المتبع.

2-الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، يتم امتحانها بدءًا من السبت الموافق 27/2/2021م حتى الثلاثاء الموافق 2/3/2021م، على أن يؤدى طلاب الفرقتين الرابع والخامس الابتدائى امتحان القرآن الكريم، والتربية الإسلامية يوم السبت الموافق 27 فبراير، وباقى المواد الدراسية المقررة يوم الاثنين 1 مارس، ويؤدى طلاب الشهادة الابتدائية القرآن الكريم والتربية الإسلامية يوم الأحد 28 فبراير، وباقى المواد الدراسية المقررة يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية والبعوث الإسلامية:تُجرى امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الإعدادى بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، بواقع يومين لكل صف دراسي، على أن يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحان المواد الأزهرية (القرآن الكريم والمواد العربية والشرعية) يوم الثلاثاء 2 مارس، وباقى المواد الدراسية المقررة يوم الخميس 4 مارس، فى حين يُمتحن طلاب الصف الثانى الإعدادى المواد الأزهرية يوم الأربعاء 3 مارس، وباقى المواد الدراسية المقررة يوم السبت 6 مارس، ويمتحن طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية على مدى ثلاثة أيام، القرآن الكريم والمواد الشرعية يوم الخميس 4 مارس، المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس، اللغة العربية 9 مارس 2021.

ثالثًا: المرحلة الثانوية والبعوث:تُجرى امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بقسميها العلمى والأدبى بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية للصفين الأول والثانى الثانوي، والعلوم الإسلامية (الصف الثاني) فى الفترة من السبت الموافق 27 / 2 / 2021م وحتى الثلاثاء الموافق 9 / 3 / 2021م، حيث يؤدى طلاب كل فرقة الامتحانات فى خمسة أيام، وتخصص أيام السبت والاثنين والأربعاء للصف الأول الثانوي، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس للصف الثانى الثانوي.