استمرار تلقى الأطقم الطبية بمستشفيات جنوب سيناء جرعة لقاح كورونا

جنوب سيناء ياسر عامر

تلقى أعضاء الأطقم الطبية بجنوب سيناء للتطعيمات المقررة ضد فيروس كورونا المستجد لليوم الثانى على التوالى، وذلك لتقديم كافة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى دون الخوف من الإصابة بالفيروس.

من جانبه أكد الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة، أن اللقاح آمن ومتاح بالمجان للأطقم الطبية العاملين بكافة المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة، مشيراً إلى تقديم اللقاح إلى عدد كبير من أعضاء الأطقم الطبية خلال اليوم الأول، وأن تلقى التطعيم إختيارى ويحصل عليه أعضاء الأطقم الطبية بعد التوقيع بالموافقة على التطعيم.

وأضاف أن خطة التطعيم بالمحافظة تأتى فى إطار خطة الدولة لحماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب برنامج وزارة الصحة المقرر فى هذا الشأن.

لافتا الى تخصيص غرف داخل المستشفيات والمراكز الطبية لتطعيم أعضاء الأطقم الطبية مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى.