ارتفاع بورصة دبي بنسبة 1.14% بالمستهل وسط صعود جماعي للقطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام ل سوق دبي المالي ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.14% رابحاً 28.72 نقطة ليصل إلى مستوى 2536.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 40.2 مليون سهم محققة ما قيمته 54.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 782 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 2%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.73%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.96%، ثم قطاعي العقارات والاتصالات بنسبة 0.76%، 0.75%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.

وقفز 21 سهماً ببورصة دبي، بمستهل جلسة الخميس، على رأسها سهم مجموعة الاستثمار القابضة بنسبة 10.76%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.74%، وتراجعت 3 أسهم على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 4.79%، ثم سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.03%، فيما تصدر سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.1 مليون ورقة بقيمة 14 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.75%.

في سياق متصل أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، نتائج اجتماع الجمعية العمومية الخامس والأربعين، وعقدت أمس الأربعاء، وتمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المصرف، وتمت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي.

في السياق ذاته أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، نتائج اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر، وعقدت أمس الأربعاء، وتمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المصرف، وتمت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي، والموافقة على توزيع أرباح نقدية بمقدر (0.40 درهم للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 2.5 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020.

فيما أعلنت فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة – UFC بدءا من اليوم الخميس.