اختبار جديد يمكنه الكشف المبكر عن سرطان الرئة بواسطة أصابع اليد

ندى سليم

سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطانات شيوعا حول العالم، حيث لا يقتصر على المدخنين فقط بل يمكن لأى شخص أن يصاب به دون تحديد المسببات الناتجة عن المرض، لكن يظل التشخيص المكبر للمرض خطوة فارقة في معدلات الشفاء العالمية.



اختبار الاصابع احدث وسيلة للكشف عن سرطان الرئة

وأكد تقرير صادر عن مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن هناك العديد من أعراض سرطان الرئة، التي تبدأ بالسعال المستمر وتنتهى بعلامات غامضة، حيث تبين أن 35% المصابين قد تظهر عليهم الأعراض الأولية التي تعطى مؤشرا مهما للإصابة بالمرض، خاصة إذا كانوا يعانون من الإصابة بنوع سرطان الرئة ذى الخلايا غير الصغيرة.

وأجرى باحثون تابعون لمؤسسة أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة، تطويرا لاختبار جديد يتمكن من الكشف عن الإصابة بسرطان الرئة من خلال اختبار بواسطة أصابع اليد، والذى قد يعطى مؤشرا للإصابة بالمرض في مرحلة مبكرة، ويستخدم هذا الاختبار من خلال الضغط بالأصابع معًا.

وأكد الباحثون أن اختبار السرطان الجديد يعتمد على العلاقة الوطيدة بين تعجر الأصابع الذى قد يكون مؤشر هام لاصابتك بسرطان الرئة، والذى يعنى اصابة أطراف الأصابع بالانحناءات وزيادة حجمها مقارنة عن شكلها الطبيعى.

وأوضحت المؤسسة الخيرية أن سرطان الرئة هو السبب الأكثر شيوعًا لتضخم الأصابع، لذلك من الضروري فحصه، بالإضافة الى الإصابة بمايعرف بـ الضرب الرقمي أو أصابع أبقراط، والتي قد يكون مؤشر للإصابة بالمرض، ويعانى خلالها المصاب بزيادة حجم الأصبع عن الحجم الطبيعى لذا يطلق عليه "أصابع أفخاذ"، في دلالة على زيادة الحجم.

ومن بين الأعراض المتعلقة أيضا بسرطان الرئة، الإصابة بالسعال الذى قد يستمر لمدة 3 أسابيع، كما يعاني الشخص أيضًا من ضيق التنفس والتهابات الصدر المتكررة وألم الصدر أو الكتف أو فقدان الشهية.

وقد يكون فقدان الشهية مصحوبًا أيضًا بـ "فقدان الوزن غير المبرر" ، كما هناك علامة أخرى على الإصابة بسرطان الرئة هي التعب غير المبرر وبحة الصوت والجلطات الدموية التي تعطيك مؤشر هام لبدء رحلة العلاج مبكرا.