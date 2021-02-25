اختبار جديد لكورونا يكشف نوعية المتغيرات الجديدة داخل أجسام المصابين

كتبت إيناس البنا

يجري باحثون من الدنمارك تطويرا لاختبار سريع لفيروس كورونا يمكنه اكتشاف المتغير الذي يحمله المريض بسرعة للمساعدة في مكافحة الطفرات.ووفقا لتقرير جريدة "Mirror" البريطانية، فإن الطريقة الجديدة، التي تتضمن تحديثًا طفيفًا لاختبارات PCR الحالية ، تخضع لتجارب سريرية من قبل خبراء في شركة التكنولوجيا الحيوية Novozymes في الدنمارك.



اختبار جديد للكشف على متغير كورونا

يمكن للاختبار المعدل فك شفرة ما إذا كان الشخص يعاني من السلالة التي نشأت لأول مرة في "كنت"، قبل أن تنتشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ويمكنه أيضًا اكتشاف الطفرات في جنوب إفريقيا والبرازيل.

قالت ستيفاني أوروم،عالمة الأبحاث في نوفوزيمز: "لقد كتبنا بروتوكولًا جديدًا لفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الحالي والذي لا يتطلب سوى مكون إضافي واحد، ونختبر الآن هذا في إعداد سريري على المريض.

وقال الدكتور أوروم ، وهو أحد خبراء البلاد في أبحاث قليل النوكليوتيد واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل" لقد طلبوا منا تطوير طريقة فحص يمكنها اكتشاف الطفرات في المتغيرات الجديدة ، مع استمرار التوافق مع بروتوكول PCR الحالي".

فينا قال كبير المسئولين العلميين ونائب الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير ، كلاوس كرون فوجلسانغ، إن الفريق انضم بسرعة للتطوير، فنحن لدينا القدرات للمساعدة ، كما فعلنا في الإعداد الأصلي لاختبار PCR".

وكانت الحكومة البريطانية قد حذرت من أن المتغير الجديد من فيروس كورونا المنتشر في المملكة المتحدة ربما يكون أكثر فتكًا بنسبة تصل إلى 30 % من الفيروس الأصلي ، حيث كشفت التحليلات أنه تم الإبلاغ عن أكثر من ربع جميع الوفيات الناجمة عن كوفيد19 خلال الشهر الماضي وحده.

ولا يزال يُعتقد أن لقاحات كورونا فعالة في تحييد البديل البريطاني، مع استمرار التحليل، لكن الحكومة أشارت إلى أنها "قد تضطر إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك" في تشديد الضوابط الحدودية لمنع الأشكال الطافرة الأخرى من الفيروس من الوصول إلى بريطانيا .