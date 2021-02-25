اتهام ألمانى بالتجسس بعد نقله خرائط البرلمان للمخابرات الروسية

وقال مكتب الادعاء في بيان إن الرجل، الذي اكتفى بتعريفه باسم ينس ف.، حصل على ملفات معدة بصيغة المستندات المنقولة (بي.دي.إف) للمخططات خلال عمله لصالح شركة استؤجرت لصيانة أجهزة كهربائية في مباني البوندستاج.

وقد تزيد الاتهامات من توتر العلاقات بين روسيا وألمانيا، التي احتجت على اعتقال الكرملين للمعارض السياسي أليكسي نافالني بعد قليل من عودته إلى روسيا قادما من ألمانيا، حيث قضى شهورا للنقاهة بعد تسممه في واقعة، ثمة مزاعم أن أجهزة أمن الدولة الروسية تقف وراءها.

وذكر المدعون أن المشتبه به قرر عام 2017 نقل الخرائط للمخابرات الروسية. وقالوا إنه أرسل البيانات إلى موظف في السفارة الروسية يعمل بالأساس لصالح وكالة المخابرات الروسية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها مزاعم عن تجسس أجهزة الأمن الروسية على البرلمان الألماني. ففي 2016، قالت السلطات الألمانية إن أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالبوندستاج وقعت ضحية هجوم إلكتروني روسي في 2015.