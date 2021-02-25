إيران تسجل 8206 إصابة جديدة بكورونا و94 وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس تسجيل 8 آلاف و206 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليون و607 ألفًا و81 حالة.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري -في بيان أورردته وكالة أنباء (إرنا- نيوز) الإيرانية- أن حصيلة الوفيت ارتفعت إلى 59 ألفًا و830 شخصًا عقب تسجيل 94 وفاة جديدة منذ أمس الأريعاء.
وأشارت لاري إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا مليون 372 ألفًا و308 شخصًا، مُضيفة أن عدد الحالات الحرجة التي تخضع للرعاية في المستشفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و712 حالة.
وأوضحت أن إيران أجرت أكثر من 10 ملايين و 600 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.
إيران تسجل 8206 إصابة جديدة بكورونا و94 وفاة في 24 ساعةالخميس، 25 فبراير 2021 04:07 م
كورونا فى إيران - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس تسجيل 8 آلاف و206 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليون و607 ألفًا و81 حالة.
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