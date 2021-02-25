اليوم السابع
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إقامة عزاء رجل الأعمال ياسين عجلان بالحامدية الشاذلية.. صور

الخميس، 25 فبراير 2021 10:35 م
إقامة عزاء رجل الأعمال ياسين عجلان بالحامدية الشاذلية.. صور جانب من العزاء
كتب عبد الحليم سالم

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أقيم منذ قليل عزاء رجل الأعمال ياسين عجلان، بمسجد الحامدية الشاذلية بحضور عدد كبير من أصدقائه وعائلته. كان رجل الأعمال لقى مصرعه وأصيب 2 آخرين منهم زوجته بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون فى البحيرة. 
 
كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من كوبرى بنى سلامة باتجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.
 
وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بوادى النطرون، وأسفر الحادث عن مصرع رجل الأعمال ياسين عبد الفتاح عجلان، 68 عامًا، شقيق النائب الأسبق إبراهيم عجلان عن دائرة مركز رشيد، وإصابة كل من أميرة حازم الشريف، 58 عامًا، ومصطفى عبد الحميد نصر، 28 عامًا، وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة. تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
جانب-من-العزاء
جانب-من-العزاء

جانب-من-عزاء-ياسين-عجلان
جانب-من-عزاء-ياسين-عجلان

عزاء-ياسين-عجلان
عزاء-ياسين-عجلان

 


ياسين عجلان

عزاء ياسين عجلان

الحامدية الشاذلية

وفاة ياسين عجلان

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