إعلان أسماء الفائزين فى مسابقة فهم غايات ومقاصد القرآن الكريم

كتب على عبد الرحمن

اعتمدت اليوم الخميس، نتيجة وأسماء الناجحين في مسابقة فهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم، مع حجب الفرع الرابع "تحت سن 12 سنة"، حيث لم يوفق أحد للدرجة المؤهلة.



وفيما يلى أسماء الفائزين



الفرع الأول: الأئمة والمعلمون :



1. محمد حسن عبد العظيم حسن

القاهرة

إمام وخطيب

عشرون ألف جنيه



2. فهمي أحمد فهمي عبد العزيز

المنيا

إمام وخطيب

خمسة عشر ألف جنيه



3. أحمد حنفي أبوبكر محمد

الوادي الجديد

إمام وخطيب

عشرة آلاف جنيه



4. سعيد عبيد حسن سيد أحمد

الإسماعيلية

إمام وخطيب

جائزة تشجيعة قدرها ثلاثة آلاف جنيه



الفرع الثاني: الواعظات والمعلمات:



1. منال عبد المجيد محمود المسلاوي

الجيزة

واعظة

خمسة عشر ألف جنيه



2. إسراء محمد نجيب عبد المحسن

سوهاج

واعظة

عشرة آلاف جنيه



3. رابحة صلاح الدين مصطفى سالم

القاهرة

واعظة

سبعة آلاف جنيه



4. كامليا محمد كامل إسماعيل

الجيزة

واعظة

جائزة تشجيعة قدرها ثلاثة آلاف جنيه



الفرع الثالث: تحت سن 18 سنة:



1. إسراء شعبان رمضان عبد الستار

بني سويف

طالبة

خمسة عشر ألف جنيه



2. أحمد جمال السيد حشيش

الغربية

طالب

عشرة آلاف جنيه



3. منال سامح فتح عبد المولى

بني سويف

طالبة

سبعة آلاف جنيه



4. بلال محمد السيد جمعة

كفر الشيخ

طالب

جائزة تشجيعة قدرها ثلاثة آلاف جنيه



5. روضة حسن يوسف عبد الموجود

بني سويف

طالبة

جائزة تشجيعة قدرها ثلاثة آلاف جنيه



من ناحية أخرى صدر قرار اليوم الخميس، بوقف "ش ح"، الموظف بإدارة أوقاف ببا بمديرية أوقاف بني سويف عن العمل لحين انتهاء التحقيق مع إحالته للتحقيق بديوان عام الوزارة لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي.