إصابة 7 أشخاص فى 3 حوادث سير متفرقة بقنا

قنا صابر سعيد

تعرض 7 أشخاص للإصابة، اليوم الخميس، فى حوادث متفرقة بنجع حمادى وفرشوط وتم نلقهم إلى مستشفى بهجورة المركزى.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 7 أشخاص فى حوادث متفرقة بمركز نجع حمادى وفرشوط شمالى قنا ونقلهم إلى مستشفى بهدورة المركزي.

وتبين من الفحص فور وصول سيارات الإسعاف أن الحوادث أسفرت عن إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم موتوسيكلين بقرية الحلاوين فى نجع حمادى وإصابة شخص فى حادت تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكى على طريق الأربعين بنجع حمادي، وإصابة 2 فى حادث انقلاب موتوسيكل بفرشوط.

تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين للمستشفى.