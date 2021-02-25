اليوم السابع
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الخميس، 25 فبراير 2021 09:54 م
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إصابة 7 أشخاص فى 3 حوادث سير متفرقة بقنا

الخميس، 25 فبراير 2021 09:28 م
إصابة 7 أشخاص فى 3 حوادث سير متفرقة بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تعرض 7 أشخاص للإصابة، اليوم الخميس، فى حوادث متفرقة بنجع حمادى وفرشوط وتم نلقهم إلى مستشفى بهجورة المركزى.

 

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 7 أشخاص فى حوادث متفرقة بمركز نجع حمادى وفرشوط شمالى قنا ونقلهم إلى مستشفى بهدورة المركزي.

 

وتبين من الفحص فور وصول سيارات الإسعاف أن الحوادث أسفرت عن إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم موتوسيكلين بقرية الحلاوين فى نجع حمادى وإصابة شخص فى حادت تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكى على طريق الأربعين بنجع حمادي، وإصابة 2 فى حادث انقلاب موتوسيكل بفرشوط.

 

تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين للمستشفى.


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