اليوم السابع
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إصابة شخص صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره الطريق بالخليفة

الخميس، 25 فبراير 2021 10:29 ص
إصابة شخص صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره الطريق بالخليفة اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة ملاكي اثناء عبوره للطريق، ثم اصطدامها بسيارة آخرى وتهشمهم بطريق عين الحياة بمنطقة الخليفة، وانتقلت سيارة اسعاف و نقلت المصاب الى المستشفى ، فيما تم اقتياد أصحاب السيارة لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى واصابة شخص بمنطقة الخليفة، وعلى الفور انتقلت رجال المباحث للمكان، وتبين أنه أثناء سير الطرف الأول " طبيب" بطريق عين الحياة اتجاه ميدان الإشارة فوجئ بعبور شخص مترجلا فاختلت عجلة القيادة من يده فاصطدم به أدى إلى إحداث إصابته، وأثناء التوقف المفاجئ للسيارة اصطدمت بسيارة أخرى من الخلف.

تم رفع السيارات وتسيير الحركة المرورية وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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