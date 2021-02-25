إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بالمحلة

الغربية عادل ضرة

أصيب شخصان بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بطريق نادى الشرطة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد فتحى مأمور قسم شرطة ثان المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بطريق نادى الشرطة.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل مصابين اثنين للمستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.