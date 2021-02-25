اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 08:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بالمحلة

الخميس، 25 فبراير 2021 06:51 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بالمحلة اسعاف - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شخصان بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بطريق نادى الشرطة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد فتحى مأمور قسم شرطة ثان المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بطريق نادى الشرطة.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل مصابين اثنين للمستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

 


مدير امن الغربيه

المحله

حادث تصادم

مستشفى المحله العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة