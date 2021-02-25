إسبانيا تسعى لمعايير مشتركة لإنشاء جواز سفر صحى فى الاتحاد الأوروبى

فاطمة شوقى

تدرس إسبانيا إدخال جواز سفر أخضر أو ​​جواز سفر صحي، حتى يتمكن المواطنون الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد من السفر مرة أخرى دون قيود.

وأشارت قناة "ار تى فى " الإسبانية إلى أن بعض الدول مثل إسرائيل، بدأت تتعامل بشهادة تسمح للمواطنين بالتطعيم أو التعافى من فيروس كورونا، للوصول إلى أماكن أو شركات محددة، ومع فإن تطبيقه على المستوى الأوروبى يثير بعض الصعوبات.

وأبرز مانويل مونييز، وزير الدولة لشؤون إسبانيا العالمية، أن إسبانيا نشطة للغاية في هذا المجال من الاتحاد الأوروبي ، لأنها "تعمل منذ العام الماضي على وضع معايير مشتركة عند تنظيم التنقل" ، أي ما هي المتطلبات المطلوبة المسافرون الدوليون للدخول إلى حدودنا ومغادرتها للقيام بذلك بأمان.

وأشار مونييز إلى "إذا تمكنا من إنشاء هذه الأطر سنكون قادرين على حماية هذا التنقل من خلال الامتثال للمعايير الصحية ، وهو أمر حيوي لاقتصاداتنا".

ونفى الوزير أيضًا أن يتم وضع اتفاقيات ثنائية بين الدول الأعضاء ، لأنه "إذا فعلنا ذلك ، فسندير الحدود المشتركة بطريقة غير منسقة" ، وأراد التأثير على أن جميع التدابير يتم اتخاذها بالاشتراك مع باقي الدول الأعضاء.

وأوضح مونييز "في الوقت الحالي ، المحادثات حول شهادات التطعيم مكملة بهدف تسهيل التنقل" ، "يمكن أن تعفي شهادة التطعيم ، على سبيل المثال ، PCR" ، حيث سيتم إثبات الحصانة بالفعل من خلال جواز السفر الأخضر.

فيما يتعلق بإمكانية استخدام هذه الشهادة في التنقل بين الأقاليم ، صرح الوزير أنه "في الوقت الحالي تقتصر المحادثات على التنقل الدولي" ، لأن الحركات داخل إسبانيا مشروطة بالحدوث المتراكم.

كان خافيير جاندارا ، رئيس جمعية الخطوط الجوية ، يؤيد تنفيذ هذا الإجراء وقال: "يحدث أن هناك أشخاصًا تم تطعيمهم لا يزال يتعين عليهم تقديم اختبار بى سى آر PCR حتى يتمكنوا من السفر" ، مضيفا أن "هذا كل شيء من شأنه تسهيل استعادة الحركة الجوية والسياحة ".

وأشار إلى أن توحيد جميع المعلومات إلكترونيًا "سيسهل على الركاب وشركات الطيران والحكومات ضمان أن يتمكن الناس من السفر مرة أخرى دون انتشار الفيروس من دولة إلى أخرى".

فيما يتعلق بإدخال جواز السفر هذا ، أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة ، رييس ماروتو ، أنه "يمكن أن يساهم في استعادة التنقل على المستوى الأوروبي".

أشار مدير مركز تنسيق الإنذارات الصحية وحالات الطوارئ ، فرناندو سيمون ، إلى أن جواز السفر الصحي الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي "ليس شيئًا جديدًا أو بعيد المنال" ، ولكن يجب تقييمه بعناية كبيرة منذ ذلك الحين ليس كل السكان يحصلون على اللقاح.