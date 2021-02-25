إسبانيا تحظر التجمع فى المظاهرات لأكثر من 500 شخص باليوم العالمى للمرأة

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الموندو"الإسبانية، إن الحكومة الإسبانية حذرت من التجمع لأكثر من 500 شخص فى المظاهرات خاصة فى يوم 8 مارس الذى يتم الاحتفال به باليوم العالمى للمرأة، حيث أنه العام الماضى رغم إجراءات أزمة كورونا خرج حوالى 8 ملايين شخص.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، خوسيه مانويل فرانكو، "لن تكون هناك مظاهرة 8 مارس مثل العام الماضى، ولكن سيتم السماح بالتجمعات التي لا تتجاوز 500 شخص والتي يتم فيها ضمان مسافة الأمان، من بين إجراءات أخرى".

كما أوضح: أبلغت المجموعات النسوية بالفعل عن نيتها التجمع في 8 مارس ولم يتم حظر هذه المكالمات "لأنها تحافظ على المعايير التي يتطلبها الوباء".

وأضافت فرانكو، أنه في الحالات التي لا تستوف المعايير، ستتحدث السلطات مع المنصات "للبحث عن صيغ بديلة" وأن ادعاءاتهم "لا تعني هجومًا على الصحة".