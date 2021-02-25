اليوم السابع
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إزالة 160 حالة إشغال وتحرير 15 محضر إشغال طريق فى الباجور بالمنوفية

الخميس، 25 فبراير 2021 10:13 ص
إزالة 160 حالة إشغال وتحرير 15 محضر إشغال طريق فى الباجور بالمنوفية جانب من الحملة
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الجهود ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة ومتابعة رخص المحلات وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والجهات الأمنية والمعنية، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لـ (160) حالة إشغال وتحرير (15) محضر إشغال طريق، فضلا عن التحفظ على (25) من المضبوطات المتنوعة التي تم ضبطتها خلال الحملة، وتم التنبيه علي أصحاب المحلات التجارية بضرورة إنهاء كافة إجراءات الترخيص اللازمة لهم والالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا.

هذا وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تكثيف حملاتها المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة الإشغالات وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.

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