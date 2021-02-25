اليوم السابع
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إخلاء سبيل محمد قمصان مدعى السرطان بكفالة 2000 جنيه

الخميس، 25 فبراير 2021 06:11 م
إخلاء سبيل محمد قمصان مدعى السرطان بكفالة 2000 جنيه محمد قمصان مدعى السرطان
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أمرت النيابة العامة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إخلاء سبيل محمد قمصان، مدعى محاربة السرطان، على ذمة قضية ادعائه لمرضه بالسرطان على غير الحقيقة، وتأثيره بالسلب على علاج محاربين السرطان، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.

كانت تحريات المباحث التى أجراها الرائد أحمد أبو عريضة، تحت إشراف العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائى بغرب كفر الشيخ، أظهرت ادعاءه لمرضه بالسرطان على غير الحقيقة، وأثر بالسلب على علاج محاربين السرطان.

وواجه المستشار يحيى السقعان رئيس نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، المتهمَ بالبلاغات الموجهة ضده وكذلك تحريات المباحث، ليصدر بعدها قرار بحبسه.

 

 


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محمد قمصان

نيابة كفر الشيخ

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