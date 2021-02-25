إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة كمية من الحشيش لترويجها فى البساتين

كتب كريم صبحى

قررت نيابة البساتين، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بعدما تم ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش قبل ترويجها على عملائه في دائرة القسم.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة السويس، بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطه فى أحد الأكمنة المعدة له حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وهاتفى محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.