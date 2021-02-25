أوكرانيا تسجل زيادة يومية 40% فى إصابات فيروس كورونا

قال وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف إن بلاده سجلت زيادة نسبتها حوالي 40 بالمئة في إصابات فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك مع بدء حملة التطعيم في البلاد.

وقال ستيبانوف على فيسبوك إنه تم تسجيل 8147 حالة إصابة أمس الأربعاء، وهو أعلى رقم منذ منتصف يناير عندما بلغ عدد الإصابات الجديدة 8199. وسجلت السلطات 5840 إصابة جديدة في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا في أوكرانيا حتى الآن مليونا و325 ألفا و841 حالة، فضلا عن 25596 وفاة.

وبدأت أوكرانيا أمس الأربعاء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.