وأضاف نيكولينكو- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "عناصر إنفاذ القانون الروسي لم يمنعوا الاعتداء، ولم يردوا بشكل فعال على الهجوم... نطالب بإجراء تحقيق شامل ومعاقبة الجناة؛ لضمان حماية المؤسسات الدبلوماسية الأوكرانية".



وذكرت يوكرينفورم أن روسيًا يدعى نزار سمولينسكي اعتدى على جندي تابع لحرس حدود الدولة الأوكرانية في 19 فبراير الجاري أثناء قيامه بمهام حماية البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في سانت بطرسبرج- وبدون سبب واضح-، حيث هاجم الجندي بسكين وطعنه طعنتين بمجرد أن فتح الأخير له باب المدخل في مبنى القنصلية الأوكرانية، لكن الإصابات لم تكن قاتلة، مشيرة إلى أنه تبين أن سمولينسكي قد حكم عليه سابقا بالسجن 8 سنوات.