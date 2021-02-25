أوقاف فلسطين: خطبة وصلاة الجمعة ستقام فى الساحات العامة

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إقامة خطبة وصلاة الجمعة في الساحات العامة في ظل فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في بيان، أوردته وكالة أنباء فلسطين اليوم الخميس إن القرار جاء بناء على توصيات وتنسيق مع الجهات الطبية المختصة في ظل انتشار وباء كورونا، مشيرة إلى أنه تم تجهيز كافة الترتيبات من خلال مديريات الأوقاف -كل في محافظته- وتم الاتفاق على الأماكن والساحات التي سيتم الصلاة فيها.
وأضافت أن الخطة الموضوعة بالتنسيق مع الجهات المختصة تؤكد ضرورة الأخذ بشروط السلامة والوقاية، من خلال إحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلٍ، وارتداء الكمامات، والتباعد في الجلوس والصلاة، وعدم السلام والتقبيل.
أوقاف فلسطين: خطبة وصلاة الجمعة ستقام فى الساحات العامةالخميس، 25 فبراير 2021 12:19 م
فيروس كورونا
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إقامة خطبة وصلاة الجمعة في الساحات العامة في ظل فيروس كورونا المستجد.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
فلسطين تسجل 1391 إصابة جديدة بكورونا و5 وفياتالأربعاء، 24 فبراير 2021 01:33 م
فلسطين تسجل 1996 إصابة جديدة بكورونا و10 وفياتالثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:43 م
فلسطين تسجل 1334 إصابة جديدة بكورونا و10 وفياتالإثنين، 22 فبراير 2021 01:41 م
فلسطين تسجل 1564 إصابة جديدة بكورونا و8 وفياتالأحد، 21 فبراير 2021 01:53 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة