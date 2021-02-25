وأكد أمير الكويت في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الخميس، أن تلك المواقف التاریخیة والنبیلة ھي محل الامتنان والاعتزاز وستظل خالدة في ذاكرة الشعب الكویتي متمنیا لقادة الدول الصديقة التقدم والازدھار.

كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، رسائل شكر إلى أنطونیو جوتیرش الأمین العام للأمم المتحدة وأحمد أبو الغیط أمین عام جامعة الدول العربیة، والدكتور یوسف بن أحمد العثیمین الأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي أعرب فیھا عن خالص تقدیره على المواقف المشرفة لھذه المنظمات والذي تجسد في جھودھا بالمطالبة بإدانة ذلك الاحتلال الآثم والانسحاب الفوري وغیر المشروط والتأكید على تطبیق المواثیق الدولیة وحفظ سیادة الدول.

وأكد أن الدور الحیوي الذي لعبته تلك المنظمات حظي ولا یزال بتقدیر الكویت وشعبھا متمنیا لھذه المنظمات دوام التوفیق والنجاح في تحقیق أھدافھا المنشودة.