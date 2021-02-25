وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ولي العھد الكويتي الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعث أيضا ببرقیة تھنئة مماثلة إلى خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ضمنھا خالص التھنئة بنجاح العملیة الجراحیة التي أجراھا ولي العھد السعودي، كما بعث الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء الكويتي ببرقیة تھنئة مماثلة.