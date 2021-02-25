الكویت (أ ش أ)

بعث أمير دولة الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الخميس ببرقیة تھنئة إلى خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ملك المملكة العربیة السعودیة عبر فیھا عن خالص التھنئة بنجاح العملیة الجراحیة التي أجراها ولي العهد السعودي نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود.