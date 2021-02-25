أسعار النفط تسجل 67.37 دولار لبرنت و63.45 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم، 67.37 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر إبريل مرتفعة بمقدار 33 سنتا أو ما يوازي 0.5%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أبريل 63.45 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 23 سنتا أو ما يوازي 0.4%.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها لرابع جلسة على التوالي اليوم وبلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهرا، مدعومة بتأكيد البنك المركزي الأمريكي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة، وانخفاض حاد في إنتاج الخام الأمريكي في الأسبوع الماضي بسبب العاصفة التي اجتاحت ولاية تكساس وفقا لرويترز حيث لامست عقود الخامين أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير 2020 في وقت سابق من الجلسة إذ بلغ خام برنت 67.49 دولار للبرميل وخام غرب تكساس 63.67 دولار للبرميل. وينقضي أجل عقود خام برنت لشهر أبريل غدا الجمعة.

وذكر معهد البترول الأمريكى، أن مخزونات الخام زادت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 فبراير، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 5.2 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز، وأظهرت بيانات المعهد أن معدل استهلاك المصافي من الخام انخفض 2.2 مليون برميل يوميا.