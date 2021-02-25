أسعار اللحوم البلدى اليوم .. تتراوح بين 110-140 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 25-2-2021، في محلات الجزارة والهايبر ماركت.

وقال محمد غازي صاحب محل جزارة إن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، واللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو.

وأضاف غازي في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار البفتيك والاستيك كندوز تتراوح بين 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

وقال تقرير حكومى، إن مشروع إحياء البتلو، والذى يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل على خفض الفجوة فى اللحوم وتقليل الاستيراد وتحقيق التوازن والاستقرار فى أسعار اللحوم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب فى الريف ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف.

وأضاف التقرير أن إجمالى التمويل المتاح للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن حوالى 4.1 مليار جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه وقدره 3.6 مليار جنيه تم إتاحته فى عام 2020، وهذا وقد بلغ إجمالى التمويل الذى تم منحه لصغار المربين من هذا المشروع ‏مبلغ 3.3 مليار جنيه، استفاد منه ما يقرب من 20 ألف مربى صغير بعدد رؤوس ‏أكثر من 224 ألف رأس فى كل محافظات الجمهورية (منها رؤوس محلية مايزيد عن 203 ألف و رؤوس مستوردة 18 ألف)، ويجرى حالياً التوسع فى تمويل هذا المشروع نظراً للنتائج الجيدة التى حققها.