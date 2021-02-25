اليوم السابع
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أستاذ طرق: توسعة الطريق الدائرى الجارية الآن الأكبر منذ إنشائه

الخميس، 25 فبراير 2021 09:47 م
أستاذ طرق: توسعة الطريق الدائرى الجارية الآن الأكبر منذ إنشائه توسعة الطريق الدائرى
ماجد تمراز

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أكد الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق بجامعة عين شمس، أن الطريق الدائري له أهمية خاصة، ووزارة النقل سعت خلال السنوات الماضية على توسعته، حتى قررت الدولة توسعته بشكل شامل لعمل حارات إضافية فيه، وهو أكبر تطوير حدث في الكوبري منذ قرار إنشائه، مشيرا إلى أنه سيجرى تخصيص حارة للحافلات الكبيرة به.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج "الحقيقة" الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز: "سيكون له دور في تقليل ساعات التنقل التي يستهلكها المواطن في الشارع، وستقلل من نسب التلوث في الهواء والانبعاثات الغازية الناتجة عن الزحام".

وقال: "كان هناك حاجة لتوسعة هذا الطريق، لأنه سيجرى إنشاء طرق أخرى ستكون على صلة بهذا الطريق، لذلك كان لابد من تلك التوسعة، ومن الجيد إشغال الأماكن المحيطة بالطريق الدائري من أجل التوسعة، ولابد أن يكون هناك حرم للطريق وهو ما ستشمله التوسعة الجارية".
 

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

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الطرق

الحكومة

الحكومة المصرية

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