وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 228 ألفًا و299 شخصًا عقب تسجيل 142 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



يُشار إلى أن أذربيجان قد أجرت، على مدار أمس، 5 آلاف 438 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و576 ألفًا و454 اختبارًا.