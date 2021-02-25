أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 233 ألفًا و770 شخصًا، وأوضحت وزارة الصحة الأذرية - وفقًا لوكالة أنباء (تريتد) الأذرية اليوم /الخميس/ - أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2262 شخصًا.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 228 ألفًا و299 شخصًا عقب تسجيل 142 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
يُشار إلى أن أذربيجان قد أجرت، على مدار أمس، 5 آلاف 438 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و576 ألفًا و454 اختبارًا.
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