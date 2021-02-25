أخبار مصر.. تمويل الحى الحكومى بالعاصمة الجديدة من حصيلة بيع أراضى للمستثمرين

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد الحكومة أن تمويل إنشاء الحى الحكومى بالعاصمة الجديدة من حصيلة بيع أراضى للمستثمرين، وتراجع أسعار الذهب 6 جنيهات، ووفاة رجل الأعمال حسين صبور.

وفيما يلي موجز الأخبار..

الحكومة: تمويل الحى الحكومى بالعاصمة الجديدة من حصيلة بيع أراضى للمستثمرين

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن تمويل إنشاء الحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء.

"البرلمان الدولى": تجربة مصر ناجحة فى التوازن بين مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان

أشاد رونالد لوبوتك، رئيس المجموعة الاستشارية لمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، بالتجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب في سيناء، واصفا إياها بالـ"الناجحة للغاية"، داعيا دول العالم بالاستفادة من تلك التجربة للحفاظ على التوازن بين مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان".

وفاة حسين صبور .. رحيل شيخ المعماريين فى مصر عن عمر يناهز 85 عاما.. مسيرة مهنية بدأت عام "56" وحافلة بالإشراف على مدن "6 أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات".. وأشهر مقولاته: إنجازى الحقيقى بناء جمهورية المهندسين

"سيرة عطرة.. إنجازات مهنية عريقة.. دور خيري خفي".. هذه هي العناوين الرئيسية لحياة الراحل المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، والذي توفي صباح اليوم الخميس، بمنزله في منطقة الزمالك عن عمر يناهز 85 عاماً مليئة بالكثير من المحطات نسرد جزء منها في التقرير التالي.

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يهبط لـ785 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25 فبراير2021، تراجعا بصورة ملحوظة وبقيمة 6 جنيهات على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً من 1805 إلى 1790 دولار بقيمة هبوط 15 دولارا، وهو ما ينعكس على أسعار الذهب في مصر.

أهالى قرية عباسة بقنا فى انتظار مشروعات حياة كريمة.. إنشاء محطة رفع للصرف الصحى وتوصيل الغاز الطبيعى وزيادة كفاءة الكهرباء والمياه وتأهيل المنازل الأكثر احتياجا وتبطين للترع.. وعمدة القرية: الجميع يتكاتف لأجلنا

ينتظر الأهالي بشغف بدء العمل في مشروعات حياة كريمة لتتحول القرية إلى ساحة من الخدمات المتنوعة التي حرمت منها مثل مشروعات الصرف الصحى والغاز الطبيعي ورفع كفاءة مياه الشرب والكهرباء وتحويل منازل المواطنين الأكثر احتياجًا بالقرية إلى قطعة من الجمال للعيش بداخلها حياة كريمة تسمي بهدف المبادرة التى انطلقت من أجله للوصول إلي جميع القري داخل محافظة قنا في مراحلها الأولي والثانية.

الضريبة العقارية على البائع ولا المشترى؟ مصلحة الضرائب تجيب

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن ضريبة التصرفات العقارية هي مبلغ مقطوع على قيمة البيع أو التصرف أو التنازل من شخص طبيعي إلى شخص طبيعى أو شركة، لقطعة أرض أو أي عقار، بواقع 2.5%.

أرمينيا على صفيح ساخن.. رئيس الوزراء يقيل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.. ويحذر: مطالبة الجيش باستقالتى محاولة انقلاب.. واستمرار الاحتجاجات على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار مع أذربيجان

مستجدات كبيرة تشهدها أرمينيا، إثر حالة من الشد والجذب بين الحكومة والجيش، وذلك بعد مطالب من القوات المسلحة لرئيس الوزراء نيكول باشينيان بالاستقالة، فى الوقت الذى اتهم فيه الأخير المؤسسة العسكرية بمحاولة الانقلاب عليه، ليقرر بعد ذلك إقالة رئيس الأركان لتثور التساؤلات حول ما سوف تؤول إليه الساعات القادمة.

استراليا تقر قانونا يجبر فيس بوك على الدفع للناشرين مقابل مشاركة المحتوى.. كانبرا تجرى تعديلات بعد منع عملاق السوشيال ميديا الناشرين والمستخدمين من مشاركة الأخبار.. CNN : تشريع يمهد لخطوات مشابهة فى دول أخرى

بعد معركة شرسة مع عمالقة التكنولوجيا، لاسيما فيس بوك وجوجل، أقرت استراليا قانونا جديدا من شأنه أن يجبر هذه الشركات على الدفع للناشرين مقابل عرض المحتوى الإخبارى على منصاتهم، فيما قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنه يمهد لخطوات مشابهة من قبل دول أخرى.

رسمة هتاكل صوابعك وراها.. سالى تقدم نجوم الفن والغناء فى طبق كشرى.. فيديو

مكرونة وأرز وعدس وطماطم مكونات عندما تأتى أمامك يخطر ببالك شئ واحد فقط هو طبق الكشري الأكلة المصرية الشهيرة لكن هذه المرة لا يستخدم هذا الطبق للأكل بل للرسم، فكيف هذا؟!

رجب 29 يوما .. وفلكيا غرة شهر شعبان الأحد 14 مارس

يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 21 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب 1443 هجريا الموافق 2021 / 3 / 13 وهو يوم الرؤية ) .

شبورة لمدة 6 أيام .. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 25 فبراير 2021 وحتى الثلاثاء 2 مارس 2021، حيث تعود الشبورة من جديد لتؤثر على كافة الأنحاء بالبلاد، وفيما يلى أبرز الظواهر الجوية التى ستؤثر على البلاد خلال الأيام المقبلة.

مواجهات حاسمة فى الدوري الأوروبي للتأهل لدور الـ 16.. مانشستر يونايتد فى مهمة سهلة أمام سوسيداد.. ميلان ينتظر لقاء صعب أمام بطل صربيا.. الننى مع أرسنال فى اختبار قوى أمام بنفيكا.. وكوكا فى تحدى مع أولمبياكوس

تستكمل مساء اليوم الخميس مباريات إياب دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج" للموسم الحالى 2020 - 2021، بإقامة 15 مباراة فى مختلف الملاعب الأوروبية، بعد وصول فريق توتنهام الإنجليزي كأول المتأهلين إلى دور الـ 16 من المسابقة بعد تخطيه فريق وولفسبيرجر النمساوى بنتيجة 7 - 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.