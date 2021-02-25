أبو الغيط يستقبل وفدا شبابيا أردنيا ويتحدث عن علاقته بالملك عبدالله الثانى

كتب مصطفى عنبر

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفد أردنى شبابى، برئاسة سلطان الخلايلة رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابى، وأعضاء الجمعية بهاء القضاه، راكان فاخوري، عبدالله جبارة، ضمن زيارة الوفد القاهرة حالياً لترتيب احتفالية شبابية عربية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، حيث جرت الترتيبات لعقدها في مقر جامعة الدول العربية وبالشراكة مع قطاعاتها، والتي ستكون بالتزامن مع إطلاق الفعاليات الوطنية الأردنية الخاصة باحتفالات المملكة بمئوية الدولة.



أبو الغيط يستقبل وفد شبابى أردنى

وقال سلطان الخلايلة رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابى؛ أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد حرصه على العلاقة التي تجمعه بالعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، واعتزازه بعلاقته الأخوية الخاصة معه و احتفاظه بصورة المعايدة السنوية الخاصة من ملك الاردن والعائلة المالكة في غرفته الخاصة بمنزله.

وأضاف سلطان الخلايلة، أن الوفد خلال زيارته للقاهرة التقى أيضا د. هدى يسي رئيسة اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية وعدد من أعضاء الاتحاد والجمعية.



الدكتورة هدى يسى تستقبل وفد شبابى أردنى

وأثنى الوفد الأردنى، على الدور الذى يقوم به اتحاد المستثمرات العرب بقيادة الدكتورة هدى يسى، فى دعم العمل العربى المشترك، وحرصه على إبراز الفرص الاستثمارية سواء فى مصر والوطن العربى وإفريقيا أيضا، حتى يتسنى لكافة المستثمرون الاستفادة من تلك الفرص واستثمارها ما يعود على الدولة بفوائد كبيرة منها الاقتصادية والاجتماعية خاصة فيما يخص مواجهة ظاهرة البطالة وإتاحة فرص عمل للشباب.

وأوضح الوفد الأدنى، أنه كان حريصا خلال زيارته لمصر، على زيارة الكيانات العربية الكبرى التى تتخذ من مصر مقرا لها، خاصة اتحاد المستثمرات العرب الذى ينبثق عن جامعة الدول العربية، للاستفادة من خبرات الاتحاد فى المجال الاقتصادى وأيضا مجال دعم العمل الشبابى الذى يعتبر ركيزة أساسية لنجاح أى كيان. معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون بين مؤسسة سند للفكر والعمل الشبابى واتحاد المستثمرات العرب.

من جانبها؛ أكدت الدكتورة هدى يسى، على عمق ومتانة العلاقات التى تجمع جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، على مستوى القادة والشعبين الشقيقين. مشيدة بالتعاون الثنائى بين مصر والأردن فى مجالات التعاون المختلفة وعلى جميع المستويات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والملك عبدالله الثانى، والحرص الكبير من القيادتين على تعزيز مسيرة الشراكة والتعاون لما يحقق تطلعات شعوب البلدين الشقيقين.

وألقت د. هدى يسى، خلال اللقاء الضوء حول دور وزارة الشباب فى مصر وما تقدمه الوزارة من تطوير ودعم للشباب، مؤكدة على دور الشباب فى بناء الدول فى ظل حرص القيادتين المصرية والأردنية على دعم العمل الشبابى والاستفادة منه للنهوض بالدولة والمجتمع.

أكدت د. هدى يسي أهمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين فى توفير فرص للعمل للشباب، معلنة عن قيام الاتحاد بدراسة تنفيذ مشروع استثمارى فى الأردن خلال الأيام المقبلة من خلال إحدى الشركات العاملة تحت مظلة الاتحاد.