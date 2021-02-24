9 برامج تدريبية متميزة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – السيد فلاح

يستعد مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية جامعة قناة السويس- لتنفيذ خطته التدريبية لشهر مارس للعام 2021.

وأكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أهمية التدريب في توافر كوادر بشرية مدربة تواجه التحديات العلمية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن الجمع بين التدريب وجها لوجه والتدريب عن بعد، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز تنمية الموارد البشرية، إن المركز يقدم مصفوفة تدريبية متميزة لأعضاء هيئة التدريس وللعاملين والطلاب؛ بما يواكب احتياجاتهم التدريبية، وينمي مهاراتهم الوظيفية والتعليمية.

وقالت الدكتورة عفاف عطية، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، إن الخطة التدريبية للمركز لشهر مارس للعام 2021، تضم 9 برامج تدريبية متميزة هي: برنامج استراتيجيات واساليب التعلم الجامعي برنامج مكثف ويستهدف مدرس مساعد ومدرس ويقام بمقر المركز يوم 8 مارس من 10 صباحا- 5 مساءً.

برنامج إعداد المعلم الجامعي ويضم ثلاث دورات تستهدف معيد، ويضم دورة مهارات العرض والتقديم الفعال يومي 10، 11 مارس من 10 صباحا- 3 ظهرًا(أونلاين )، ودورة استخدام التكنولوجيا في التدريس يومي 13، 14 مارس من 10-5 مساءً (أونلاين )، ودورة التدريس المصغر يومي 15، 16 مارس من 10- 2 صباحًا بمقر المركز.

وبرنامج الجوانب المالية والقانونية في الجامعات يومي 13، 14 مارس من 10-3 صباحًا (أونلاين) ويستهدف مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ ( للقيادات)، وبرنامج نظام الساعات المعتمدة يومي 15، 16 مارس من 10- 5 مساءً (أونلابن) ويستهدف مدرس وأستاذ مساعد.

وبرنامج أخلاقيات البحث العلمي يومي 17، 18 مارس من 10 صباحًا حتى 3 ظهرًا، وينفذ أونلاين مستهدفًا معيد ومدرس مساعد، وبرنامج التحليل الإحصائي للبيانات أيام 20، 21، 22 مارس من 10 صباحًا حتى 3 ظهرًا (أونلاين) ويستهدف جميع الفئات، وبرنامج النشر العلمي الدولي يومي 24، 25 مارس من 10 صباحًا- 3 ظهرًا (أونلابن) ويستهدف مدرس مساعد ومدرس وأستاذ مساعد.

وتابعت الدكتورة عفاف عطية، إنه تم تحديد ضوابط المشاركة والالتحاق بالدورات كالتالي يتم التسجيل وتسديد الرسوم قبل انعقاد الدورة بأسبوع على الأقل، وذلك في مقر مركز تنمية الموارد البشرية (لا يوجد أي تسجيل إلكتروني) ولا يُعترف بأى تسجيل بدون تسديد الرسوم، يجب مراعاة تسجيل البيانات بدقة متناهية لاستخراج شهادة صحيحة سيتم غلق التسجيل فور الوصول للعدد المستهدف من المشاركين في كل برنامج، في حال إلغاء البرنامج التدريبى لأى سبب، سيتم إبلاغ المشتركين من خلال رسالة واتساب.

وأضافت أنه يجب قيام الراغبين في المشاركة بالدورات الأون لاين، بتحميل برنامج Microsoft Teams على أجهزة الحواسب الآلية الخاصة بهم استعدادًا للتدريب من خلاله.

وتابعت يُشترط لاجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة ١٠٠% وفى الموعد المحدد للبرنامج، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية وذلك خلال موعد البرنامج الرسمي وسيتم تقييم البرنامج التدريبى وأداء المدرب من وجهة نظر المشاركين، كما سيتم إجراء اختبار تحصيل معرفي للسادة المشاركين كشرط لاجتياز البرنامج البريد الإلكتروني الذى سيقوم المشارك بتسجيله في استمارة التسجيل هو الذى سيتم إضافته به على مجموعة ميكروسوفت تيمز للبرنامج التدريبى، لذا تأكد من الدقة، حيث غير مسموح بتغييره قبل انعقاد البرنامج.

ويجب على المشاركين التأكد من عدم حصولهم على البرامج المطروحة خلال أي درجة علمية سابقة قبل التسجيل، وفى حال تسجيل المشارك ثم انسحابه من الدورة سيتم توقيع غرامة مالية متمثلة في تسديد رسوم الدورة.