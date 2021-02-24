82 ألفا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

دمياط _ معتز الشربينى

أكد المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3536 طن فوسفات، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27080 طن تشمل 7510 طن ذرة و8589 طن خردة و 717 طن خشب زان و 795 طن كسب عباد و3715 طن زيت طعام و 5754 طن قمح .

وأضاف البيان، بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 635 حاوية مكافئة تشمل، خضراوات" بطاطس وخرشوف وخس وخضار مجمد مشكل"، وحاصلات زراعية "ليمون و برسيم وثوم وزيتون وكركدية وبصل"، وفواكة "برتقال وفراولة ويوسفي وجريت فروت وبلح"، يتم تصديرها إلى كل من السعودية والمغرب والاردن والامارات وسنغافورة واليونان وروسيا وامريكا والصين وماليزيا وبلجيكا وبنجلاديش ومالطا وهولندا وألمانيا واسبانيا والهند.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 400 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1330 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 82335 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 90057 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4003 شاحنة .