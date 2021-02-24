5 نصائح لتناول وجبة خفيفة صحية فى العمل

كتبت فاطمة خليل

تناول الطعام الصحي لا يقتصر فقط على ما تتناوله في الوجبات الرئيسية، بل ويشتمل أيضاً على الوجبات الخفيفة "السناكس"، التي يمكن أن تساعدنا على التركيز، وفي هذا التقرير نتعرف على أبرز 5 نصائح لتناول وجبة خفيفة وصحية في العمل، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

من المهم أن تختار الأطعمة التي تتناولها بحكمة أثناء ساعات العمل، بحيث تختار وجبات صحية تشعرك بالشبع والامتلاء ولن تساعد الأطعمة السريعة مثل قطع الحلوى والصودا ورقائق البطاطس في توفير الطاقة لك خلال فترة ما بعد الظهر- ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المستمر للأطعمة السريعة إلى الإضرار بجسمك على المدى الطويل من خلال زيادة خطر الإصابة بالأمراض.

5 نصائح لتناول وجبات خفيفة صحية في العمل



1- خطط لوجباتك الخفيفة لأسبوع العمل بأكمله واجعلها في المنزل



ضع وجباتك الخفيفة في أكياس أو حاويات بحجم التقديم، لذلك كل ما عليك فعله هو انتزاعها وأخذها معك في العمل.

يمكن صنع حاويات فردية من الفاكهة أو قطع الكرفس المقرمش إلى أعواد يمكنك مضغها على مكتبك

2. إضافة القليل من البروتين لمنع الجوع



قم بإضافة بعض من المكسرات الصحية مع الفاكهة أو ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني لأعواد الكرفس.

3. تناول وجبة خفيفة من الفاكهة مع قشرتها



لا تقشر الفاكهة توفر قشور التفاح أو البرقوق أليافًا إضافية وستساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت الفاكهة الكاملة لذيذة وقابلة للحمل، ويمكن تخزينها بسهولة في العمل أو تناولها بدون أطباق أو أدوات أثناء التنقل، اغسل الفاكهة في المنزل حتى تتمكن من تناولها على الفور في العمل.

4. ضع وجبات خفيفة لا تفسد بسرعة



يمكنك الاحتفاظ بعلبة تونة فى درج مكتبك بحيث يمكنك فتحها بسهولة وتناولها باستخدام شوكة، أو حفنة من المكسرات أو الحبوب الصحية.

5. شرب كوب من الماء أو الشاي مع وجبتك الخفيفة



يمكن أن تساعدك السوائل على الشعور بالشبع وهي مفيدة لك أيضًا. تشير الأبحاث إلى أن الترطيب الكافي يزيد من التمثيل الغذائي للخلايا ، ويسمح للعضلات بالعمل بجدية أكبر من خلال توفير الأكسجين وتعزيز التخلص من النفايات في الجسم.