يمن الحماقى: منحة العمالة غير المنتظمة ساهمت فى تخفيف الأعباء ومنعت حدوث كساد

كتبت أسماء أمين

خلال أيام من قليلة وتحديدًا 7 مارس سيتم البدء فى صرف الدفعة السادسة والأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، تخفيفاً عن أصحاب هذه الفئة الأضرار المادية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتوره يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الدولة منذ بداية جائحة كورونا رغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الآثار السلبية، قامت بدعم الفئات المتضررة للعمالة غير المنتظمة ما يساهم فى تخفيف الاعباء عنهم لمواجه الازمة .

وأوضحت الحماقى لـ" البوم السابع" أن منحة العمالة غير المنتظمة لها العديد من الايجابيات بجانب تخفيف العبء عنهم، حيث المردود الايجابى على الوضع الاقتصادى، نظرا لأن المنحة أدت إلى زيادة الطلب على السلع ومنعت حدوث كساد بالأسواق، خاصة أن هذه الشريحة تمثل نسبة كبيرة من المجتمع ولها تاثير كبير على القدرة الشرائية.

وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعه عبن شمس أن من ضمن ايجابيات المنحة، أنها وفرت قاعده بيانات لفئات لهذه الفئات، وهذه القاعدة يحبب استغلالها من خلال عمل ابحاث على هذه الفئات للاستفادة منها فى العديد من المجالات والعمل على دخولهم فى الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال ايجاد فرص عمل لهم لتحقيق التوازن بين العرض والطلب فى الوظائف..

وقررت لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة خلال اجتماعها برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصرف الدفعة السادسة والاخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة يوم الأحد 7 مارس المقبل.

وكان الاجتماع بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العامله ونفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصرى، والدكتور أسامة الجوهرى، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وممثلى البنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية وذلك لمتابعة إجراءات صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.

و تم بدء تحويل مليار جنيه، لسداد الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التي تقدر بـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من 5.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية "الجائحة" وحتى الآن، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، بالاضافة إلى صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة.

يذكر أن رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمد فترة صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور أخرى تخفيفاً عن أصحاب هذه الفئة الأضرار المادية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أيضا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجَّه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

ومن المقرر أن يتسلم كل مستحق لصرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة، رسالة نصية على هاتفه المحمول تنص على موعد ومكان تسلم قيمة المنحة، وذلك قبل موعد صرف المنحة بـ 24 ساعة.