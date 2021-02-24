وسائل إعلام كردية: رئيس إقليم كردستان يبحث مع السفير الأمريكي تداعيات هجمات أربيل

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام كردية تأكيدها أن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير الأمريكي في العراق ماثو تولر، تداعيات هجمات أربيل وبغداد.

وفى وقت سابق أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، في اتصال هاتفي، عن استيائه من الهجمات الصاروخية المتعددة التي حدثت في أربيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، مصطفى الكاظمي إلى مواصلة العمل عن كثب مع حكومة إقليم كردستان للتصدي للمتطرفين العنيفين.

وناقش أنتونى بلينكن ومصطفى الكاظمي الجهود الجارية لتحديد الجماعات المسؤولة عن هجمات أربيل ومحاسبتها.