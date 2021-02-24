وزير دفاع إسرائيل: الجيش يستعد لوضع قد يضطر فيه لمنع إيران من حيازة السلاح النووى

كتب أحمد عرفة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إن الجيش الإسرائيلى يستعد لوضع قد يضطر فيه لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الاثنين، حول طلب شراء سرب إضافى من مقاتلات الشبح "إف-35" من الولايات المتحدة، بعد أسابيع من توقيع إسرائيل اتفاقاً مع الجانب الأمريكى : "دون شك نحتاج أن نتوسع فى أنظمة إف-35، فى الوقت الحالى لدينا سربان من إف-35، أعتقد أننا سنتوسع في ذلك، هذا ما طلبته من الأمريكيين".

وأضاف جانتس: "أود شراء سرب آخر من إف-35 ثم بحث ما نفعله ... (بعد ذلك)، هل سنستمر فى شراء المزيد من إف-35 أم التحول إلى مقاتلات إف-15؟".