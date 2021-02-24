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وزير خارجية إيطاليا يطالب الأمم المتحدة بإجابات حول مقتل سفيرها بالكونغو

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:39 ص
وزير خارجية إيطاليا يطالب الأمم المتحدة بإجابات حول مقتل سفيرها بالكونغو لويجى دى مايو - وزير خارجية ايطاليا
كتب سمير حسنى

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طالب لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة، بإجابات واضحة بشأن مقتل السفير الإيطالي فى الكونغو الديمقراطية، بحسب مصادر إعلامية.

وأعلنت مصادر قضائية إيطالية، أمس الثلاثاء، إرسال محققين لجمهورية الكونغو الديمقراطية، على خلفية مقتل السفير الإيطالي، لوكا أتاناسيو، وعنصر الدرك (كارابينييري)، فيتوريو ياكوفاتشي وسائقهما، أمس، على أيدي مسلحين مجهولين.

ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن المصادر، قولهم إنه "للتأكد من ديناميات الهجوم المسلح الذي قُتل فيه السفير أتاناسيو ومرافقه وسائقهما، أعطت نيابة روما تفويضًا لمحققي وحدة العمليات الخاصة (Ros) للتحري حول نوع الأسلحة التي تم توفيرها لحرس (فيرونجا) الذين تدخلوا في موقع الكمين".

وأشارت المصادر، إلى أن "المحققين سيحصلون أيضًا على نسخة من محاضر شهادات الأشخاص الذين كانوا في موقع الحادث، ومن بينهم عضو برنامج الغذاء العالمي روكو ليوني، الذي لم يُصب بأذى".


لويجى دى مايو

ايطاليا

سفير ايطاليا فى الكونغو

مقتل سفير ايطاليا فى الكونغو

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