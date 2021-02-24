وزير الزراعة الفرنسى يؤكد أن فيروس انفلوانزا الطيور الموجود فى فرنسا لا ينتقل للإنسان

كتب: أحمد علوى

أكد وزير الزراعة الفرنسى جوليان دينورماندى، اليوم الأربعاء، أن وجود فيروس أنفلونزا الطيور فى البلاد "تحت السيطرة"، لكن درجة التأهب بشأن تلك المسألة لا تزال على ما هى عليه بينما تم ذبح أكثر من ثلاثة ملايين من الطيور، معظمها من البط، منذ ديسمبر الماضى فى فرنسا.

وتابع الوزير الفرنسى وفقاً لصحيفة لو فيجارو، "نحن يقظون للغاية لأن الطيور المهاجرة هى التى تحملنا هذا الفيروس، لذلك ، يمكنه العودة في أي لحظة".

وحذر الوزير فى مجلس الشيوخ العام، "كانت لدينا من 7 إلى 9 شكوك، أى حالات تم تحليلها لمعرفة ما إذا كان هناك مزارع بها حالات مؤكدة أم لا.

وقال إن هذه الحالات، الواقعة بشكل أساسى فى الجنوب الغربى، من المقرر ربطها بذروة وباء إنفلونزا الطيور الشديدة H5N8(المعروف باسم إنفلونزا الطيور) فى ديسمبر 2020 وفى يناير 2021.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير أن التحليلات التى أجرتها السلطات الصحية " كشفت جميعها أن الفيروس الموجود فى فرنسا لم يكن له خصائص الانتقال إلى البشر مثل النوعية التى رصدت فى روسيا، والتى تم اكتشاف الفيروس فيها في سبعة أشخاص مصابين فى مصنع للدواجن.