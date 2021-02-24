وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيرته السويدية العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيرته السويدية آن كريستين ليندي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير السعودي من نظيرته السويدية، الذي استعرضا خلاله أيضاً مستجدات الأوضاع وعددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وفي سياق آخر، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة بالرياض، اليوم الثلاثاء، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن تيموثي ليندركينج.
وذكرت وكالة (واس) أن اللقاء جرى خلاله بحث المستجدات على الساحة اليمنية وما تقدمه المملكة من دعم للعمليات الإنسانية في اليمن، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيرته السويدية العلاقات الثنائيةالأربعاء، 24 فبراير 2021 12:00 ص
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله
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بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيرته السويدية آن كريستين ليندي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.
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