وزير الخارجية الألمانى: إيران تحتاج إلى فهم أن المهم هو تهدئة التصعيد

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن إيران تحتاج إلى فهم أن المهم هو تهدئة التصعيد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف وزير الخارجية الألمانى أنه على إيران قبول عرض الدبلوماسية بما فيها المطروح من واشنطن.

وفى وقت سابق، اشتعلت الانقسامات داخل إيران بسبب ملف البرنامج النووي، والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش فى أماكن تخصيب اليورانيوم، فبعد يومين فقط من إعلان البرلمان الإيراني رفضه لخطط الرئيس الإيراني حسن روحانى واتفاقه مع الوكالة الدولية بشأن التفتيش خرج الأخير ليوجه انتقادا حادا للبرلمان والرافضين لخططه.