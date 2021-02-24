واشنطن: نواصل مشاوراتنا مع كوريا الجنوبية بشأن الإفراج عن أموال إيرانية محتجزة

كتب أحمد عرفة

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: نواصل مشاوراتنا مع كوريا الجنوبية بشأن الإفراج عن أموال إيرانية محتجزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: لا نريد أن نربط مصير المحتجزين الأمريكيين في إيران بقضية معقدة، متابعا: ملتزمون بإجراء مشاورات مع شركائنا بشأن إيران ومن بينهم إسرائيل.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تحديد سقف زمني للعرض الأمريكي المقدم إلى إيران، مستطردا: قبلنا الدعوة الأوروبية للحوار مع إيران والعرض مطروح على الطاولة منذ أسبوع.

وكان قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم إن صبر أمريكا على إيران له حدود، يذكرأن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع أي عقوبات عن إيران قبل التزامها بالاتفاق النووى.

وفى وقت سابق، قال وليام بيرنز مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، كمدير الاستخبارات المركزية: منع إيران من حيازة النووي جزء من استراتيجية شاملة.



وأضاف مرشح مدير الاستخبارات المركزية: علينا الدفع ضد برنامج إيران النووي وزعزعتها لأمن المنطقة، متابعا أي عودة للاتفاق النووي ستكون وفق شروط أكثر حزما.