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واشنطن بوست: انتقادات لإدارة بايدن لإعادة فتح منشأة لاحتجاز أطفال المهاجرين

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:49 م
واشنطن بوست: انتقادات لإدارة بايدن لإعادة فتح منشأة لاحتجاز أطفال المهاجرين جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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انتقدت عضو الكونجرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز بشدة إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن بعد تقارير عن إعادة فتح منشأة لاحتجاز الأطفال المهاجرين فى تكساس.

 

وغم أن بايدن وصف سابقًا معسكرات الأطفال على الحدود الأمريكية المكسيكية بأنها "مروعة" ووعد خلال حملته الانتخابية لعام 2020 بإنهاء استخدام المرافق، إلا أن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ذكرت أن مركز احتجاز الأطفال فى تكساس يُعاد فتحه بسعة كافية لاستضافة 700 طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، بسبب كورونا.

 

وقالت على تويتر: "هذا ليس جيدًا، لم يكن على أمر عادى، ولن يكون أبدًا - بغض النظر عن الإدارة أو الحزب."

 

وقالت "مر شهران فقط على تولى هذه الإدارة للحكم ولن يتحول نظام الهجرة الظالم المشحون فى ذلك الوقت. ولكن هذا سببا لضرورة وضع إعادة تخيل جريئة وهو أمر مهم للغاية ".

 

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إعادة افتتاح المركز فى تكساس وهومستيد بولاية فلوريدا أمر بالغ الأهمية لأن المساحة كانت محدودة فى المرافق الأخرى للأطفال غير المسجلين حتى يتمكنوا من التباعد الاجتماعى أثناء الوباء.

 

وقال مارك ويبر، المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، للصحيفة إن وضع الأطفال والمراهقين فى مراكز دائمة أمر مثالى، ولكن فى الوقت الحالى، سيتعين عليهم البقاء فى ملاجئ التدفق مثل كاريزو وهومستيد.


بايدن

تكساس

مراكز احتجاز المراهقين في تكساس

الحدود الامريكية

غلق مراكز الهجرة

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