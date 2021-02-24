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واس: ولى العهد السعودى خضع لعملية جراحية ناجحة.. فيديو

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:22 م
واس: ولى العهد السعودى خضع لعملية جراحية ناجحة.. فيديو ولى العهد السعودى محمد بن سلمان
كتب محمد جمال

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أعلن الديوان الملكي السعودى خضوع ولي العهد السعودى محمد بن سلمان لعملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

 

 
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر المستشفى بالصحة والعافية.

 


محمد بن سلمان

السعودية

ولى العهد السعودى

خادم الحرمين

اليوم السابع بلس

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