واس: ولى العهد السعودى خضع لعملية جراحية ناجحة.. فيديو

أعلن الديوان الملكي السعودى خضوع ولي العهد السعودى محمد بن سلمان لعملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) February 24, 2021
سمو #ولي_العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.https://t.co/i0cQDHCW5A#واس pic.twitter.com/Q5wUBDnCKR
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر المستشفى بالصحة والعافية.
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