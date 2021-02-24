واس: ولى العهد السعودى خضع لعملية جراحية ناجحة.. فيديو

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:



" بيان من الديوان الملكي "



أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر المستشفى بالصحة والعافية.