هيلارى كلينتون تؤلف روايتها الأولى بمشاركة كاتبة كندية عن أحداث فوضوية بأمريكا

إيهاب محمد

تستعد هيلاري كلينتون، لنشر روايتها الأولى، التى تنتقد فيها دونالد ترامب بصورة مقنعة عن قصة حول حكومة أمريكية "خارجة عن السيطرة بشكل خطير" في خضم هجوم إرهابى، وشاركت وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون، البالغة من العمر 73 سنة، في كتابة روايتها الأولى مع صديقتها، الكاتبة الكندية لويز بيني.

حكى الرواية، المنتظر صدورها في أكتوبر القادم، قصة وزيرة خارجية مبتدئة تعمل في إدارة منافسها السياسي حيث تقع "سلسلة من الهجمات الإرهابية تلقي بالنظام العالمي في حالة من الفوضى"، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت كلينتون، في بيان، "كتابة رواية مثيرة مع لويز هو حلم تحقق، لقد استمتعت بكل كتاب من كتبها وشخصياتها وكذلك صداقتها، نحن الآن ننضم إلى تجاربنا لاستكشاف العالم المعقد للدبلوماسية والخيانة ذات المخاطر العالية، كل شىء ليس كما يبدو لأول مرة".



لويز بيني

من جانبها، قالت بينى، إن "الكتابة مع كلينتون كانت تجربة رائعة للدخول إلى وزارة الخارجية، داخل البيت الأبيض، داخل عقل وزيرة الخارجية مع انفجار الأزمات الشديدة الخطورة"، وأضافت "قبل أن نبدأ، تحدثنا عن وقتها كوزيرة للخارجية، ما هو أسوأ كابوس لها؟ حالة الإرهاب كانت هى الجواب".

وشهدت علاقة كلينتون مع ترامب خلال الحملة الانتخابية لعام 2016، توتر، حيث وصفت هيلارى، خصمها مرارًا وتكرارًا "بالعنصرية" و "المتحيزة ضد المرأة"، ورد ترامب بالمثل ووصفها بأنها "ملتوية"، وهدد بسجنها بسبب فضيحة رسائل البريد الإلكترونى، وفقا لـ"ديلى ميل".

ويقول تقرير الصحيفة البريطانية، إن "السيدة الأولى السابقة تتبع خطى زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون، والذى تعاون مع جيمس باترسون فى The President is Missing الذى حقق مبيعات بملايين الدولارات، وفى رواية جديدة بعنوان The President's Daughter، والتى ستصدر فى يونيو، فيما كتبت هيلارى بالفعل عددًا قليلاً من الأعمال الواقعية، لكن هذا سيكون أول مشروع لها فى كتابة الروايات.