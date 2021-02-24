هولندا تمدد حظر التجول الليلى حتى منتصف مارس المقبل

وتسمح القرارات التي أعلن عنها روته بفتح المتاجر ابتداءً من الثالث من مارس لكن بمواعيد مسبقة، مُشدداً على ارتداء أقنعة الوجه والعمل من المنزل واجراء فحص كورونا.



يأتى ذلك مع إعلان المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا تسجيل 29977 إصابة جديدة و418 وفاة بالفيروس خلال أسبوع مما يرفع إجمالي المصابين بهذا الفيروس إلى 1064598 شخصاً والمتوفين بسببه إلى 15343 آخرين.