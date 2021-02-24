اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هولندا تمدد حظر التجول الليلى حتى منتصف مارس المقبل

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:00 ص
هولندا تمدد حظر التجول الليلى حتى منتصف مارس المقبل مارك روته
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مدد رئيس الوزراء الهولندى مارك روته حظر التجول الليلي المفروض لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حتى منتصف مارس المقبل لكنه أعلن عن قرارات جديدة لتخفيف قيود الإغلاق في البلاد، وفي مؤتمر صحفي عقده في مدينة (لاهاي)، أعلن روته عن استئناف عمل المدارس الثانوية في هولندا ابتداءً من مطلع مارس المقبل، بحسب" واس".
 
وتسمح القرارات التي أعلن عنها روته بفتح المتاجر ابتداءً من الثالث من مارس لكن بمواعيد مسبقة، مُشدداً على ارتداء أقنعة الوجه والعمل من المنزل واجراء فحص كورونا.

يأتى ذلك مع إعلان المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا تسجيل 29977 إصابة جديدة و418 وفاة بالفيروس خلال أسبوع مما يرفع إجمالي المصابين بهذا الفيروس إلى 1064598 شخصاً والمتوفين بسببه إلى 15343 آخرين.

 


مارك روته

هولندا

كورونا

إصابات هولندا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هولندا تسجل 94 حالة وفاة ونحو 4 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:10 م

هولندا تسجل 4720 إصابة جديدة و17 وفاة بفيروس كورونا

الأحد، 21 فبراير 2021 10:10 م

إيران تتجسس على معارضيها عبر "سيرفر" فى هولندا

الأحد، 21 فبراير 2021 11:17 ص

تزايد خطر أنفلونزا الطيور على مستوى العالم.. هولندا ترصد سلالة شديدة العدوى من الوباء.. وروسيا تعلن عن أول حالات إصابة بشرية بـH5N8.. والمنظمة العالمية لصحة الحيوان: الجزائر تكتشف بؤرة للسلالة بمزرعة للدجاج

الأحد، 21 فبراير 2021 01:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة