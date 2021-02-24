اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:56 م
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ننشر أسماء ضحايا قطار القاهرة الإسماعيلية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:10 م
ننشر أسماء ضحايا قطار القاهرة الإسماعيلية قوات الأمن بمحيط الحادث
الإسماعيلية - صبرى غانم

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ينشر "اليوم السابع" أسماء ضحايا دهسهم قطار القاهرة الإسماعيلية، وحول جثثهم إلى إشلاء بقرية الواصفية دائرة مركز أبو صوير، بمحافظة الإسماعيلية.

ولقى 3 أسخاص مصرعهم، تحت عجلات القطار رقم 951 القادم من القاهرة إلى الإسماعيلية، أثناء عبورهم شريط السكة الحديد، بقرية الواصفية التابعة لمركز ومدينة أبو صوير فى محافظة الإسماعيلية، وقام الأهالى بتغطية جثامين المتوفين الذين تحولوا إلى إشلاء، دون معرفة هوية الضحايا، وتم إبلاغ الشرطة والإسعاف.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من  شرطة النجدة يفيد بمصرع 3اشخاص بالقرب من مزلقان العقادة بقرية الواصفية.

على الفور إنتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، الى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع " مازن م م" 19 عام مقيم  المستقبل، و"فؤاد أ ح" 21 عام المطرية القاهرة، و"حسن ص م" 19 عام المطرية القاهرة.

تم نقل جثث المتوفين الى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزى بالإسماعيلية، وتحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 

 


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