نقابة المهندسين تحدد 3 طرق للتواصل مع "التوظيف الهندسى" لتوفير فرص عمل

كتبت آية دعبس



وأوضحت النقابة، أنه يمكن التواصل من خلال: ​1- للاستعلام عن وظيفة: - الاتصال على تليفون الإدارة رقم 0227738004 والرقم الداخلى للنقابة 501. حددت النقابة العامة للمهندسين، 3 طرق للتواصل مع إدارة التوظيف الهندسى من جانب المهندسين الباحثين عن فرص عمل ، أو المؤسسات الراغبة فى الإعلان عن توافر وظائف لديها لمهندسين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.- الاتصال على تليفون الإدارة رقم 0227738004 والرقم الداخلى للنقابة 501.

- يقوم المهندس الباحث عن وظيفة بتسجيل بياناته على صفحة إدارة التوظيف بالنقابة العامة للمهندسين.



2- إخطار النقابة بتوافر فرص عمل بالمؤسسات: - كتابة خطاب موجه للأمين العام للنقابة مختوم بختم المؤسسة يشمل شروط الوظيفة، عدد المهندسين المطلوبين للعمل، طريقة التواصل مع المؤسسة "أرقام تليفون – البريد الإلكترونى- موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت".

- يرفق بالخطاب صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية للشركة.

- دفع الرسوم المُحدد بالإدارة المالية.



3- ترشيح المهندسين للوظائف: - يتم نشر الوظائف على موقع النقابة برقم كودى ويقومم المهندس بإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكترونى :recruitment@eea.org.eg .

- ترسل إدارة التوظيف الهندسى بالنقابة العامة للمهندسين بريد إلكترونى للمؤسسات المتوافر لديها وظائف، ومتابعة ذلك فيما بعد.