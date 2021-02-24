اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المهندسين تحدد 3 طرق للتواصل مع "التوظيف الهندسى" لتوفير فرص عمل

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:00 ص
نقابة المهندسين تحدد 3 طرق للتواصل مع "التوظيف الهندسى" لتوفير فرص عمل نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت النقابة العامة للمهندسين، 3 طرق للتواصل مع إدارة التوظيف الهندسى من جانب المهندسين الباحثين عن فرص عمل، أو المؤسسات الراغبة فى الإعلان عن توافر وظائف لديها لمهندسين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وأوضحت النقابة، أنه يمكن التواصل من خلال:

​1- للاستعلام عن وظيفة:

- الاتصال على تليفون الإدارة رقم 0227738004 والرقم الداخلى للنقابة 501.
- يقوم المهندس الباحث عن وظيفة بتسجيل بياناته على صفحة إدارة التوظيف بالنقابة العامة للمهندسين.

2- إخطار النقابة بتوافر فرص عمل بالمؤسسات:

- كتابة خطاب موجه للأمين العام للنقابة مختوم بختم المؤسسة يشمل شروط الوظيفة، عدد المهندسين المطلوبين للعمل، طريقة التواصل مع المؤسسة "أرقام تليفون – البريد الإلكترونى- موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت".
- يرفق بالخطاب صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية للشركة.
- دفع الرسوم المُحدد بالإدارة المالية.

3- ترشيح المهندسين للوظائف:

- يتم نشر الوظائف على موقع النقابة برقم كودى ويقومم المهندس بإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكترونى :recruitment@eea.org.eg .

- ترسل إدارة التوظيف الهندسى بالنقابة العامة للمهندسين بريد إلكترونى للمؤسسات المتوافر لديها وظائف، ومتابعة ذلك فيما بعد.
 
 
 

نقابة المهندسين

وظائف للمهندسين

فرص عمل للمهندسين

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة المهندسين تعلن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية بسبب كورونا

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:40 ص

نقابة المهندسين تؤسس مشروع "بنك المعرفة" لخدمة أعضائها وطلاب كليات الهندسة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:08 م

نقابة المهندسين تدعو لعموميتى شعبتى "كيمياء وعمارة" للمرة الثانية

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 11:53 ص

رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين بالإسكندرية: صناعة البتروكيماويات قاطرة التنمية

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 11:09 ص

شعبة مدنى بنقابة المهندسين تجرى زيارات للمشروعات القومية لدعم العاملين

الإثنين، 01 فبراير 2021 02:06 م

نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم يوما صحيا مجانيا

الجمعة، 29 يناير 2021 07:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة