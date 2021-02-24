نقابة المعلمين تعلن صرف دفعة معاشات يناير للورثة اليوم

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين، صرف دفعة معاشات ، يناير 2021 المقررة للورثة، اليوم الأربعاء، وتوافرها فى ماكينات الصراف الآلى.

وأوضحت النقابة العامة، أن عدد المستحقين لمعاش نقابة المعلمين من الورثة يتجاوز الـ200 ألف، مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة لإجراءات صرف المعاشات، لحل أية مشكلات تطرأ أثناء عملية الصرف بشكل فورى.

وأكدت النقابة العامة، فى بيان، أن هناك تنسيق وتواصل دائم مع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، من أجل توفير كافة أوجه الدعم لمستحقى المعاشات، والإجابة على استفساراتهم.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، صرف دفعة معاشات المعلمين يناير المقررة للأعضاء، 15 فبراير الجارى، وشددت على النقابات الفرعية بالمحافظات، بمتابعة إجراءات صرف المعاشات، والتواصل مع النقابة العامة في حالة وجود أي معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف، وتقديم كل المساعدة للمعلمين المستحقين، والإجابة على استفساراتهم.

ويبلغ عدد المستحقين لمعاش نقابة المعلمين 259 ألفا و859 مستحقا، بخلاف الورثة الذين يتجاوز عددهم 200 ألف، وأوضحت النقابة العامة للمعلمين، أنها تبذل جهودا كبيرة لتوفير 135 مليون جنيه فى دفعة المعاش الواحدة كل 3 أشهر للأعضاء والورثة، والمنتظمة فى صرفها منذ يونيو 2014 حتى الآن.

كما أعلنت نقابة المعلمين صرف الميزة التأمينية لـ 1560 معلما خرج للمعاش، واستلم المعلمون مستحقاتهم المالية خلال الأيام القليلة الماضية بواقع 25 الف جنية لكل مستحق.