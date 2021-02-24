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نتنياهو: هناك أكثر من مليون إسرائيلى لم يحصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:42 م
نتنياهو: هناك أكثر من مليون إسرائيلى لم يحصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا نتنياهو
كتب أحمد عرفة

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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطة مكونة من خمس خطوات للتخلص من الإغلاق العام المفروض، للحد من انتشار فيروس كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية في إسرائيل.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هناك أكثر من مليون إسرائيلي بالغ لم يحصلوا حتى على جرعة واحدة من اللقاح ويمكن أن يصابوا بمرض خطير وقد يموتون، لافتا إلى أن الناس في جميع أنحاء العالم ينتظرون اللقاحات، بينما في إسرائيل اللقاحات تنتظر الناس.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إننا بحاجة لتغيير ذلك الآن"، موضحا أنه إذا كانت التوقعات الحكومية صحيحة وبقي معدل الإصابة بفيروس كورونا منخفضا، فقد تشهد إسرائيل إعادة فتح اقتصادها بالكامل بحلول أبريل، في المرحلة الأولى من الخطة المكونة من خمس خطوات، سيتم بدء تطبيق برنامج "جواز السفر الأخضر" والذي سيسمح لأي شخص محصن من كورونا الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والفعاليات الثقافية أما المرحلة الثانية فتتضمن "فتح نظام التعليم بطريقة تدريجية"، وفي المرحلة الثالثة سيتم جعل نظام الجوازات الخضراء أكثر شمولية بحلول منتصف مارس، فيما تهدف المرحلة الرابعة إلى تطعيم كل شخص فوق سن 16 عاما في نهاية مارس، وأخيراً المرحلة الخامسة وهي إعادة فتح الاقتصاد بالكامل في أبريل.


نتنياهو

اغلاق عامل

إسرائيل

كورونا

كوفيد 19

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