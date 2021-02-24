نائب محافظ قنا يتفقد إحلال وتجديد محطة مياه شرب العسلية بالأشراف القبلية.. صور

قنا _ صابر سعيد

قام حازم عمر، نائب المحافظ بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بإحلال وتجديد محطة مياه الشرب العسلية بالأشراف القبلية بمركز قنا، يرافقه المهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من القيادات التنفيذية، بناءاً علي توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

وأوضح نائب المحافظ، أن المحطة تبلغ طاقتها الإنتاجية ٢٥ لتر / ثانية وتبلغ التكلفة الإجمالية لها حوالي 4 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلب المتزايد على المياه وتوفير حياة لائقة للمواطن القنائى.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب على تكثيف العمل بالمحطة وتذليل أى عقبات تواجه عملية التنفيذ لسرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد ودخول المحطة للخدمة في أسرع وقت ممكن.



محطة مياه شرب العسلية بالاشراف القبلية



محطة مياه شرب العسلية بالاشراف القبلية



محطة مياه شرب العسلية بالاشراف القبلية



محطة مياه شرب العسلية بالاشراف القبلية



نائب محافظ قنا خلال تفقده محطة شرب العسلية بالاشراف القبلية



محطة مياه شرب العسلية بالاشراف القبلية



نائب محافظ قنا خلال تفقده محطة شرب العسلية بالاشراف القبلية



نائب محافظ قنا خلال تفقده محطة شرب العسلية بالاشراف القبلية



نائب محافظ قنا خلال تفقده محطة شرب العسلية بالاشراف القبلية



نائب محافظ قنا خلال تفقده محطة شرب العسلية بالاشراف القبلية



نائب محافظ قنا خلال تفقده محطة شرب العسلية بالاشراف القبلية