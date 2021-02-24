نائب محافظ الإسكندرية يضع أسس البدء فى تنفيذ مبادرة "الموازنة التشاركية" بمنتزة أول

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم اجتماعا ضم جميع الجهات المسئولة عن تطبيق مبادرة "الموازنة التشاركية"، وذلك لوضع أسس البدء فى تنفيذ المبادرة بحى منتزة أول كنموذجا، بهدف تعميق المشاركة المجتمعية فى السياسة المالية للمحافظة؛ بما يُساعد فى تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال فى إعداد الخطة الاستثمارية على مستوى كل حي، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ووضع مقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق، ومتابعة تنفيذ المشروعات المحلية لإرساء دعائم الرقابة المجتمعية.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق لتلبية احتياجات المواطنين والاستماع إليهم.

جاء ذلك بحضور؛ سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، ووليد عيسى، قطاع المديريات المالية، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، والمهندسة جيهان مسعود، رئيس حى منتزة أول.

وأكد نائب المحافظ إن المحافظة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة المقدمة لأهالى الإسكندرية، وتلبية احتياجاتهم وفقًا لأولويات يحددوا بأنفسهم، وفى هذا الإطار تأتى أهمية مبادرة «الموازنة التشاركية» فى الاستماع للمواطنين والسعى الجاد للاستجابة لرغباتهم على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوى معيشتهم من خلال ترجمة أولويات المواطن على المستوى المحلى فى المخصصات المالية المتوفرة لدى المحافظة، كما اقترح جمال على مسئولى وحدة الشفافية عمل آلية لتلقى مقترحات المواطنين لدراسة كيفية الاستفادة من مقترحاتهم فى الخطة الاستثمارية التى سيتم وضعها.

كما طالب الدكتور أحمد جمال، رئيس حى منتزة أول بعرض الخطة الاستثمارية للحى لعام 2020/2021 فى جميع القطاعات التى تم تنفيذها على أرض الواقع، حتى يدرك ممثلى المجتمع المدنى خلال الجلسة التى سيتم عقدها لطرح مجهودات الحى على ممثلى المجتمع المدنى و الاستماع إلى متطلبات المواطنين لدراسة إمكانية ادراجها فى الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم وذلك وفقا للمقررات والامكانيات المالية التى سيتم توفيرها للمحافظة، وعرض كم المجهود التى تم تنفيذها على أرض الواقع من أجل أهالى الحي.

من جانبها؛ أشارت سارة عيد، إلى أن مبادرة «الموازنة التشاركية» تعتمد على تدريب كوادر فعَّالة من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى الفعالة والعاملة على الأرض والذين يستطيعون قراءة وفهم وتحليل الموازنة وبرامج الحكومة، بحيث يكونوا قادرين على متابعة تنفيذ المشروعات المحلية، على النحو الذى يسهم فى إرساء دعائم الرقابة المجتمعية، موضحة أن المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، كما استعرضت جلسة الاستماع الجماهيرى التى تمت فى محافظة المنوفية كنموذج لبدء تطبيق المبادرة.