اليوم السابع
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ميت رومنى يتوقع فوز ترامب بترشيح الحزب الجمهورى بأغلبية ساحقة حال ترشحه فى 2024

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:22 م
ميت رومنى يتوقع فوز ترامب بترشيح الحزب الجمهورى بأغلبية ساحقة حال ترشحه فى 2024 ميت رومنى
كتبت رباب فتحى

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قال السيناتور ميت رومنى، إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب سيفوز بترشيح الحزب الجمهورى "بأغلبية ساحقة" إذا قرر الترشح للبيت الأبيض مرة أخرى فى عام 2024.

 

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن رومنى كان يتحدث عن موقف ترامب فى مستقبل الحزب الجمهوري.

 

وقال رومنى: "لديه حتى الآن أكبر صوت وتأثير كبير فى الحزب. لا أعرف ما إذا كان يخطط للترشح في عام 2024 أم لا ، ولكن إذا فعل ذلك ، فأنا متأكد من أنه سيفوز بالترشيح."

 

وأوضح رومنى أن "الكثير يمكن أن يحدث بين الآن و 2024" لكنه استشهد باستطلاعات الرأى التى تظهر أن ترامب "سيفوز بأغلبية ساحقة" إذا كان فى السباق.

 

وأظهر استطلاع للرأي أجرته بوليتيكو / مورنينج كونسلت فى الأيام التى تلت تبرئته فى محاكمة مجلس الشيوخ أن 53 فى المائة من الجمهوريين سيصوتون لترامب فى الانتخابات التمهيدية، حصل مايك بنس على 12 فى المائة فى الاستطلاع، جميع المرشحين الآخرين كانوا حصلوا على رقم أقل من 10%.

 

لكن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا، أوضح أنه لن يكون من مؤيدى ترامب، وانحاز إلى الجناح الصغير فى الحزب بدلاً من ذلك، وقال: "من المحتمل أن أكون وراء شخص كنت أعتقد أنه يمثل الجناح الصغير للحزب الجمهوري الذي أمثله".


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دونالد ترامب

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